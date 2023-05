Une Table d’écoute sur le Trio à clavier n°2 de Franz Schubert

Le Trio en mi-bémol majeur n’est autre que le deuxième Trio de Franz Schubert. Écrit probablement en 1827, c’est donc une œuvre de fin de vie pour son auteur qui décédera l’année suivante. Il se divise en quatre mouvements classiques : en premier lieu vient un premier mouvement de forme sonate, puis c’est le second mouvement qui fait la célébrité de cette œuvre, cet Andante qui déploie une mélodie bouleversante (et comme tout ce qui est bouleversant, il est vain d’y mettre des mots, et pourtant on s’y essaie encore, à l’imaginer à la fois funèbre et déterminée, épanouie et prosternée). Vient ensuite un scherzo, typique avec son Trio central. Et puis le Final, qui sous ses premières allures mozartiennes, s’assombrit régulièrement, et notamment dans la volonté cyclique de Schubert de faire revenir le thème de l’Andante comme une réminiscence un peu cauchemardesque.