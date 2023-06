Les six quatuors opus 18 sont les six premiers quatuors à cordes écrits par Beethoven ; nous ne sommes pas encore au XIXe siècle, et on sait à quel point ses quatuors à cordes seront aussi les marqueurs de ses évolutions stylistiques prodigieuses à venir.

À cet égard, ce sixième Quatuor, quatuor en si bémol majeur, s’inscrit dans une forme encore toute classique, du moins pour les trois premiers mouvements. Et puis vient ce final, ce quatrième mouvement noté en exergue " Malinconia ", Mélancolie. Un Adagio qui surprend, qui plonge l’auditeur dans un monde qui n’est pas encore vraiment arrivé, celui d’une expression individuelle, un premier élan du Moi romantique. Cette Malinconia sera enchaînée avec un mouvement beaucoup plus joyeux, avant de la voir réapparaître, encore, plonger l’auditeur dans le trouble pour laisser le quatuor s’achever dans la joie mais nourri de cette sombre surprise finale qui, si elle achève le quatuor, elle ouvre en même temps le XIXe siècle.