Une Table d’écoute sur "Le Mandarin merveilleux" de Béla Bartok

Ce Mandarin Merveilleux fut composé à la sortie de la 1re guerre mondiale. Il est créé le 27 novembre 1926 à l’Opéra de Cologne et "l’IMMORALITE" du propos fait scandale selon le terme employé dans la presse de l’époque. Le Mandarin sera joué une seconde fois à Prague l’année suivante puis Bartok renonça à le faire vivre encore, tellement le sujet bousculait le public de l’époque. Le succès de cette œuvre phénoménale sera donc posthume pour le compositeur hongrois.

L’effectif instrumental est énorme : les bois par trois, quatre clarinettes, une belle rangée de percussionnistes, le célesta, la harpe, le piano, l’orgue et un chœur pour raconter ce rêve expressionniste et violent qui met en scène, dans une maison glauque, trois voyous qui contraignent une jeune fille à séduire des passants pour les dévaliser ensuite. Un vieux beau, un jeune adolescent, mais aucun de ces deux-là n’a d’argent, et enfin, un Mandarin, effrayant, que les trois vauriens tenteront d’assassiner plusieurs fois, sans succès ; ce n’est qu’après une étreinte avec la jeune fille et le désir du Mandarin assouvi qu’il verra ses blessures saigner et l’éteindre dans la mort.