Une Table d’Ecoute sur le Concerto pour piano n°3 en ré mineur de Sergueï Rachmaninov

La Table d’Ecoute de ce dimanche 5 février, enregistrée en public le 2 février à Bozar dans le cadre du Festival Rachmaninov, est dédiée au Concerto pour piano n°3 en ré mineur de Sergueï Rachmaninov. A table avec Pierre Solot pour discuter des six versions qui seront à l’écoute, les pianistes Sergio Tiempo, Alexander Gurning et Florian Noack.

Nous sommes au début du 20e siècle et Rachmaninov compose son Concerto pour piano n°3 en ré mineur, l’avant-dernier de ses concertos pour pianos. Réputée comme étant une pièce du répertoire pianistique techniquement ardue, Rachmaninov l’écrit pour montrer aussi bien ses talents de compositeur que d’instrumentiste. L’œuvre est contemporaine de sa Première Sonate pour piano mais aussi de son poème symphonique L’Île des morts. Sergueï Rachmaninov, bientôt quadragénaire, développe son style musical et affirme une certaine virtuosité à travers ses compositions.

C’est en 1909 à New York que le compositeur crée cette pièce brillante d’un romantisme grandiloquent en trois mouvements. En tant que soliste, il est accompagné de la New York Philharmonic Society dirigée par Walter Darmosch. Un peu plus tard, Rachmaninov réinterprétera l’œuvre avec Mahler à la direction. Le concerto le suivra dans sa tournée américaine où il rencontrera un très grand succès.

Véritable chef-d’œuvre de la musique classique, le concerto a permis à bien des interprètes de briller en Belgique dans le cadre du Concours Reine Elisabeth, comme Boris Giltburg ou Lukáš Vondráček. En Russie, le jeune Vladimir Horowitz interprète le morceau en récital de sortie du Conservatoire de Moscou et les juges et le public se lèvent pour l’applaudir. Rachmaninov l’affirmera lui-même, Horowitz s’est emparé de ce Concerto.

Ecoutez cette Table d’Ecoute, enregistrée à Bozar le jeudi 2 février dans le cadre du Festival Rachmaninov, ce dimanche 5 février de 16h à 18h.