Une Table d'écoute sur le Concerto pour piano n°2 en si bémol majeur de Johannes Brahms

Pour cette Table d'écoute, Pierre Solot reçoit le pianiste Alexander Gurning, Michel Stockhem, directeur d'Arts² et Harold Noben, compositeur. Au programme, écoute et analyse du Deuxième Concerto pour piano en si bémol majeur, opus 83, de Johannes Brahms.

Johannes Brahms (1833-1897) compose son deuxième concerto entre 1878 et 1881, une vingtaine d'année après son premier concerto en ré mineur, opus 15. Vingt ans se sont effectivement écoulés entre son premier concerto et la composition de ce nouveau concerto. Créée en novembre 1881 à Budapest, l'œuvre est accueillie avec un enthousiasme non dissimulé. Une réception qui aura certainement de quoi effacer celle de son premier concerto qui avait eu l'effet d'un coup d'épée dans l'eau, sifflée à la première, la pièce semblait être d'une complexité à faire fuir les amateurs de musique.

Le concerto est en quatre mouvements, soit un mouvement de plus du traditionnel "lent-vif-lent" :

1. Allegro non troppo

2. Allegro appassionato

3. Andante

4. Allegretto grazioso - Un poco più presto

Ce concerto marque la troisième contribution du compositeur dans le répertoire de musique pour soliste instrumental et orchestre et est du point de vue de ses trois concertos la pièce la plus longue : son interprétation que l'on pourrait certaines fois qualifier d'"héroïque" demande près d'une cinquantaine de minutes - voire une heure pour le pianiste le plus féru de rubato.