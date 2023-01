Une Table d’écoute sur le Concerto pour piano n°2 de Franz Liszt

Le 2e Concerto pour piano de Franz Liszt a été esquissé en 1839, au même moment que le 1er Concerto, mais écrit véritablement seulement dix ans plus tard. Comme pour son concerto précédent, Liszt s’autorise une forme très libre : le Concerto est d’un seul tenant d’une bonne vingtaine de minutes, divisé en six mouvements initiés par un thème principal. Dans ce 2e Concerto, le piano prend encore plus souvent part à l’ouvrage symphonique plutôt que d’être un soliste isolé combattant ou dialoguant avec l’orchestre. Pour autant les dialogues ne sont pas absents de l’œuvre puisqu’on y trouve de vrais moments chambristes comme ce duo avec le violoncelle solo de l’orchestre. Néanmoins, l’aspect percussif, puissant ou perlé selon les cas vient aussi largement colorer le discours général. Malgré cela, ce 2e Concerto reste un Concerto largement mélodique, parsemé de cadences pianistiquement affriolante, comme Liszt aimait en glisser un peu partout ; c’est un Concerto virtuose, plein d’octaves, de traits, de tierces, de grands sauts, de glissandis impressionnants, bref, du Liszt tout craché !