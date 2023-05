Une Table d’écoute sur le Concerto pour piano de György Ligeti

Le Concerto pour piano de György Ligeti est un bel exemple de création en mouvement. Il y a ces compositeurs qui écrivent une bonne fois pour toutes une œuvre qui pose un jalon sans plus jamais se modifier, et puis il y a ceux qui retouchent, qui révisent, et c’est le cas de Ligeti qui va d’abord écrire ce Concerto en trois mouvements, une version qui sera créée le 23 octobre 1986, avant de se dire qu’il manque quelque chose à cette œuvre et d’y ajouter deux autres mouvements, devenant ainsi un Concerto pour piano en cinq mouvements, d’une bonne vingtaine de minutes, qui sera créé dans cette version en 1988.

Les trois premiers mouvements, que Ligeti écrit en 1985 sont contemporains du premier livre de ses Etudes pour piano, et ce n’est sans doute pas tout à fait idiot d’y voir des similitudes. Un premier mouvement très rythmique, quasiment frénétique, qui rappelle l’étude intitulée Désordre, un deuxième mouvement noté Lento e deserto qui fait référence à l’Etude Automne à Varsovie, même si, bien sûr, le principe du Concerto, du soliste et de l’orchestre, permet de stratifier le discours de manière complexe et beaucoup plus multiple que dans les Etudes pour piano seul !

Et pour détailler plus avant le fonctionnement de chacun de ses mouvements, rendez-vous ce dimanche à Musiq3 pour souffler les 100 bougies de György Ligeti !