Une Table d’écoute sur le 2e Concerto pour violoncelle de Dimitri Chostakovitch

Ce Concerto pour violoncelle de Dimitri Chostakovitch fut créé le 25 septembre 1966 à Moscou par Mtislav Rostropovitch. Chostakovitch avait alors 60 ans. Ce Concerto (beaucoup plus surprenant, varié et inspiré que le premier brutal Concerto) s’ouvre par un Largo. Il est suivi d’une longue phrase sombre et méditative du soliste, un très large premier mouvement et deux autres mouvements qui s’enchaînent.