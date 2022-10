Une table d’écoute sur la Turangalila-Symphonie d’Olivier Messiaen

Ce dimanche 23 octobre, les invités de la Table d’écoute, Martine Dumont-Mergeay, le compositeur Benoît Mernier et Michel Stockhem, se penchent sur la Turangalila-Symphonie d’Olivier Messiaen.

Quand Serge Koussevitsky commanda l’œuvre à Messiaen pour l’orchestre de Boston, en 1945, il lui dit simplement : "Faites-moi l’œuvre que vous voulez, dans le style que vous voulez, de la durée que vous voulez, avec la formation instrumentale que vous voulez…"

Cette Turangalila Symphonie, cyclopéenne, écrite entre juillet 1946 et novembre 1948, réunit une bonne centaine de musiciens sur scène : les cordes en force, 16 premiers violons, 10 contrebasses, les bois habituels, des cuivres, plein de cuivres, et notamment un large pupitre de trompettes, le célesta, le vibraphone, toute une batterie de percussions, l’onde Martenot. Ce dernier est l’un des premiers instruments électroniques, dont Messiaen se fit le défenseur, et il tient ici une place soliste, à l’instar du piano qui prend une place particulièrement virtuose et exposée.

Turangalila est un mot sanskrit, choisi par Messiaen pour dire tout à la fois chant d’amour, hymne à la joie, temps, mouvement, rythme, vie et mort. Bref, un peu de tout.

La Symphonie se divise en 10 mouvements qui comportent 4 thèmes cycliques. Un thème-statue, comme le disait Messiaen qui est en fait une série de pâtés cuivrés aux trombones – les cuivres sont très présents, thématiquement parlant – un deuxième thème beaucoup plus caressant, comme une fleur, dit Messiaen, un thème d’amour, bien sûr, et un 4e thème en accords.

Le tout est parsemé de cadences pianistiques et puis bien sûr des aigus dominants de l’Onde Martenot.