Une Table d’écoute sur la Troisième Sonate pour violon et piano opus 108 de Johannes Brahms

La Table d’écoute de ce dimanche 26 février à 16h est consacrée à la Troisième Sonate pour violon et piano opus 108 de Johannes Brahms. Aux côtés de Pierre Solot, Michel Stockhem, directeur d’Arts2, la pianiste Dominique Cornil ainsi que le violoniste Antoine Maisonhaute.

C’est une sonate qui a du succès depuis toujours, il en existe des centaines de versions discographiques, elle fait partie des plus grandes sonates du répertoire. Cette Sonate en ré mineur opus 108, achevée durant l’été 1888 au bord du lac de Thun, où Brahms y puisait la paix et l’inspiration naturelle, un lieu où il composa sans aucun doute une série de ses chefs-d’œuvre, dont la Deuxième Sonate pour violon et piano, composée 2 ans plus tôt.

Brahms est un homme de 55 ans lorsqu’il écrit cette sonate. A l’inspiration sereine, on sent dans son œuvre la musique d’un homme libéré, qui s’autorise l’épanchement, le lyrisme, créant une musique qui s’écoule de manière plus évidente que dans certaines œuvres antérieures, plus chargées. Il y a moins de piano symphonique, massif ou contrapuntique que dans d’autres œuvres et le résultat est particulièrement riche et touchant.

La Sonate comporte quatre mouvements, dont le deuxième, l’Adagio, sommet sensible de l’œuvre et quintessence du langage de Brahms, a l’efficacité d’un "tube pop", l’équilibre et la multiplicité en plus.

Cette Table d’écoute est orientée autour d’une toute nouvelle parution discographique, qui prendra place comme la Version A : il s’agit d’un disque paru en janvier 2023 chez Alpha, qui consacre le grand retour des compères Fazil Say et Patricia Kopatchinskaja dans un programme varié : Sonate de Janacek, Première Sonate de Bartok et cette Troisième Sonate de Brahms que nous examinons aujourd’hui.

À côté de cette version, 4 autres versions, présentées à l’aveugle, seront discutées à table.

Une émission à suivre sur Musiq3 ce dimanche 26 février à partir de 16h.