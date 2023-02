L’Ours ? Un drôle de nom pour une symphonie me direz-vous ! Dans le cas de la 82e symphonie de Haydn, ce nom prend source dans son quatrième mouvement et dans ce thème qui fait penser à un ours qui danse… À condition bien sûr d’avoir déjà vu Winnie l’Ourson !

La Symphonie en do majeur fait partie des Symphonies dites parisiennes, des commandes venues de Paris donc. Dans les années 1780, Haydn trouve plus le temps de pouvoir écrire à l’étranger car son employeur, le prince Esterhazy, s’intéresse alors un peu plus à l’opéra-bouffe italien qu’à la musique instrumentale. La Symphonie l’Ours date de 1786, l’utilisation de trompettes et timbales lui donne d’emblée un caractère plus martial, mais l’utilisation de mesures à trois temps vient atténuer cette évidence.