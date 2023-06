Une Table d’écoute sur la Sonate pour violon et clavier en si bémol majeur K 378 de W.A. Mozart

Cette Sonate en si bémol majeur de Mozart se compose de trois mouvements et fait partie des Sonates de maturité du compositeur ; nous sommes loin ici des Sonates écrites dans sa jeunesse qui à l’époque se reposaient encore sur ce modèle de la Sonate pour clavier avec accompagnement de violon. Cette œuvre fut écrite au début de l’année 1779, à l’époque Mozart a tout juste 23 ans et les parties de violon et de clavier sont très élaborées, virtuoses même dans le premier et le troisième mouvement ; le mouvement central étant le cœur sensible de l’œuvre, brassant très largement dans la gamme des émotions, de la passion à la tendresse en passant par une relative épreuve de force.