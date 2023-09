Une Table d’écoute sur la Sonate Arpeggione de Franz Schubert

C’est la rentrée pour Pierre Solot et sa Table d’écoute ! La Sonate Arpeggione de Franz Schubert sera minutieusement écoutée et discutée autour de la Table, où sont conviés pour cette première de la saison Alexander Gurning, pianiste, ainsi que son confrère Florian Noack et la violoncelliste Jeanne Maisonhaute.

Franz Schubert (1797-1828) compose sa Sonate pour arpeggione et piano en la mineur à Vienne en 1824. Publiée à titre posthume, elle constitue l’une des seules partitions reconnues pour l’arpeggione, un instrument méconnu inventé au début des années 1820 par un luthier autrichien.

En trois mouvements, cette Sonate Arpeggione D. 821 de Franz Schubert est très certainement une commande destinée à mettre en lumière un instrument contemporain qui tente de se faire une place dans le paysage musical.