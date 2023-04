Une Table d’écoute sur la Rhapsody in Blue de George Gershwin

Sur la Rhapsody in Blue, tout a déjà été écrit. Il s’agit d’une commande faite à Gershwin par le chef d’orchestre Paul Whiteman en 1924. Gershwin n’est pas très enthousiaste à l’idée de l’écrire, il a autre chose à faire, une comédie musicale sur le feu, mais voilà que son frère Ira Gershwin lit un jour dans un journal que l’œuvre et le concert de création sont annoncées cinq semaines plus tard. Gershwin lance alors un branle-bas de combat dans son cerveau créateur qui s’anime lors d’un voyage en train : les idées toutes motoriques de Rhapsody in Blue naissent sur les rails qui le mènent à Boston. Il écrira l’œuvre pour deux pianos, laissant l’orchestration à Ferdé Grofé, plus rôdé à ce genre d’exercice, et surtout qui avait l’habitude d’écrire des arrangements pour l’orchestre de Paul Whiteman, qui allait donc créer l’œuvre avec Gershwin au piano. Toutefois, Gershwin écrira une orchestration à lui quelques années plus tard. Le jour de la création, le public et la critique sont surpris, certains crient au génie, d’autres ne manquent pas de commentaires racistes pour qualifier cette musique aux héritages afro-descendants.