Une Table d’écoute sur la Fantaisie pour un Gentilhomme de Joaquin Rodrigo

Cette Fantaisie pour un gentilhomme est une œuvre pour guitare et orchestre composée par Joaquin Rodrigo en 1954, une quinzaine d’années, donc après le célébrissime Concerto d’Aranjuez. Et comme dans le Concerto d’Aranjuez (comme dans bien des œuvres de Rodrigo d’ailleurs), avec cette Fantaisie pour un Gentilhomme, on est en plein cœur de ce que l’on a appelé plus ou moins abusivement le néoclassicisme, un retour au XXe siècle vers les maîtres du passé, tant formellement, structurellement que dans l’harmonie et les pratiques d’antan.

Cette Fantaisie fut écrite pour le guitariste Andrès Segovia afin de lui rendre hommage ; Rodrigo disait à propos de l’œuvre :

Je croyais que la seule chose digne de Segovia serait de le placer avec un autre grand guitariste et compositeur né au XVIIe siècle, gentilhomme à la cour de Philippe IV : Gaspar Sanz. Le titre joue ainsi sur le nom de ces deux nobles de la guitare : Gaspar Sanz et Andrès Segovia, Gentilhomme de la Guitare de notre époque.

Rodrigo puisa donc abondamment dans l’œuvre de Gaspar Sanz pour écrire cette Fantaisie qui se divise en quatre mouvements.