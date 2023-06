Une Table d’écoute sur la deuxième Symphonie de Jean Sibélius

Figure tutélaire de la musique de Finlande, Jean Sibélius écrivit sept Symphonies qui inspireront les générations suivantes de la musique scandinave ; une œuvre qui intimidera aussi ces générations qui tenteront de s’en détacher, tant son influence se révèle omniprésente au XXe siècle pour les musiciens venus du Nord.

La musique de Sibélius aura provoqué les avis les plus divergents : le mépris pour certains, l’ovation pour d’autres.

Quoi qu’il en soit, cette musique surprend, dans sa manière de convoquer les formes et les harmonies du passé mais aussi de les détourner presque systématiquement.

La deuxième Symphonie est certainement la plus abordable de toutes, notamment dans son rapport encore clair à la musique du XIXe siècle romantique, et de fait, elle fut écrite dans les premières années du XXe siècle. Avec un orchestre qui ressemble furieusement à celui que pouvait utiliser Johannes Brahms dans ses propres symphonies, Sibélius écrit une œuvre en quatre mouvements qui surprend régulièrement, séduit, souvent, et finit par convaincre passionnément l’auditeur.