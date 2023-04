Une Table d’écoute sur la Cantate BWV 170 de Jean-Sébastien Bach

La Cantate Vergnügte Ruh de Jean-Sébastien Bach fut écrite pour le 6e dimanche après la Trinité et créée le 28 juillet 1726 à Leipzig.

Cette Cantate est l’une des rares destinées à un alto soliste, on n’y trouve donc point de chœur mais un hautbois d’amours, des cordes, la basse continue et l’orgue. Elle se divise en cinq parties, en une alternance d’airs et de récitatifs, avec notamment une place toute virtuose réservée à l’orgue, dans le 2e et le dernier air, un orgue obligé qui n’est pas seulement là pour assurer le contenu harmonique mais qui prendra une part mélodique plutôt impressionnante dans la Cantate.