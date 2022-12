Une Table d’écoute sur la 3e Symphonie pour orgue de Louis Vierne

Cette 3e Symphonie pour orgue de Louis Vierne, Symphonie en fa dièse mineur opus 28, est écrite en 1911. Finalement, pour un compositeur que l’on connaît essentiellement par son œuvre pour orgue, il faut savoir que la production de Vierne dépasse largement ses partitions pour cet instrument. Il écrit de la musique de chambre, des mélodies, de la musique sacrée, pour orchestre, des pièces pour piano… Sur l’ensemble de sa production, l’écriture pour orgue n’est pas du tout dominante, mais c’est celle-ci qui fait sa renommée, notamment ses six Symphonies pour orgue, écrites dans la prolongation des Symphonies de Charles-Marie Widor, qui fut son aîné, son professeur et son mentor à l’orgue de St Sulpice. Cette 3e Symphonie est considérée comme la plus équilibrée de toute et la plus inspirée !