Une surpuissante éruption solaire a provoqué une gigantesque panne radio

L’activité intense du Soleil depuis quelques mois n’est pas inattendue puisque notre étoile arrive au pic d’activité de 11 ans dans le cycle solaire 25 qui a commencé en 2019 et se finira en 2030. Selon l’Observatoire royal de Belgique, le nombre de taches solaires a atteint un sommet en 21 ans, la moyenne de juin atteignant 163 taches solaires par jour. Cependant, si l’on s’attendait à une activité plus forte, elle est encore plus forte qu’escompté et la Nasa ne comprend pas pourquoi.

Comme les éruptions solaires peuvent avoir des effets sur la Terre, notre système de communication, les satellites ainsi que sur les animaux qui migrent (oiseaux, animaux marins, etc.), il est important de garder un œil sur l’activité solaire pour prévenir les potentiels dangers. Si le cycle solaire 25 n’en est au niveau de la tempête solaire de 1859 ou de l’activité du cycle entre 1954 et 1964, les scientifiques pensent qu’il pourrait être l’un des plus forts jamais enregistrés.