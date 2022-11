Une surprise dans la liste de Roberto Martinez ? Trois noms se détachent pour nos consultants

L’heure de la liste de Roberto Martinez est bientôt arrivée. Quel joueur surprise pourrait-il faire partie des appelés pour la Coupe du monde au Qatar ? Pour les consultants de la Tribune, quelques noms se dégagent.

En 2014, Divock Origi était la surprise de la sélection des Diables Rouges sous Marc Wilmots pour la Coupe du monde au Brésil. Pour l’édition 2022, il pourrait aussi y avoir un joueur surprise, c’est-à-dire qui n’a pas encore évolué avec l’équipe première.

"La semaine dernière, quelqu’un m’a chuchoté à l’oreille que Roméo Lavia serait dans les 26. Raskin et Heynen, sont aussi des possibilités. Mais Lavia aurait de grandes chances de faire partie des 26", commence par dire Philippe Albert.

Pour Nordin Jbari, un autre nom pourrait faire partie de la liste : "Bryan Heynen pourrait aussi être une bonne surprise. Il fait une saison exceptionnelle. C’est un joueur intelligent, qui récupère bien le ballon et il s’est encore amélioré dans son jeu vers l’avant. Et il marque. En plus, c’est un joueur discipliné, car les entraîneurs voient aussi la vie dans le groupe."

Stephan Streker choisit un autre nom pour conclure : "Ce sera Lavia ou Nicolas Raskin, mais j’espère Raskin."