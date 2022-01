Une surmortalité liée au Covid en Belgique en 2021... sauf à Bruxelles: l'effet "moisson"

Dans ce tableau de la mortalité en Belgique en 2021, Bruxelles fait figure d’exception. Partout ailleurs dans le pays, il y a plus de décès que lors des années précédant l’arrivée du Covid-19.

En revanche, à Bruxelles, c’est l’inverse. Cela peut s’expliquer par la moyenne d’âge de la population, plus jeune dans la capitale et donc moins sujette au décès. On peut aussi y voir ce qu’on appelle "l’effet moisson". "C’est quand il y a un grand nombre de décès parmi les personnes plus fragiles ou plus âgées. Dans les mois qui suivent, il peut y avoir un creux dans la mortalité", explique la géographe Catherine Linard.

Une partie de l’année 2021 aurait ainsi connu un "creux" dans les décès, après un excès en 2020. "Comme Bruxelles a été fort touchée en 2020, il se pourrait qu’il y ait eu un effet moisson au début de l’année 2021", poursuit la géographe.