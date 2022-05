Une sur 4 à Bruxelles, moins d'une sur 5 en Wallonie : pourquoi y a-t-il si peu de femmes bourgmestres ?

Le poste de bourgmestre est accessible aux femmes depuis 1921, comme les autres mandats communaux. En 1922, 5 femmes sont ainsi arrivées à la tête de leurs communes à l’issue des élections locales. Depuis, la fusion a eu lieu dans les années 1970 et a divisé par 5 le nombre de communes en Belgique, rendant plus difficile l’accès à ce poste pour les femmes. Pour Emilie Van Haute, politologue et présidente du département de science politique de l’ULB, le nombre réduit de bourgmestres est une des raisons de cette difficulté à accéder au titre.

"Plus un poste est rare, plus il est convoité et plus les inégalités en termes de représentation se marquent."

Peu de femmes atteignent donc le poste de bourgmestre, alors qu’elles sont pourtant nombreuses dans la politique communale dans son ensemble. "Il y a un phénomène de pyramide entre les conseillers communaux, les échevins et les bourgmestres, où les inégalités sont les plus marquées." En Wallonie, les conseils communaux sont féminins à 38% et à Bruxelles, la parité est déjà atteinte avec autant de conseillères que de conseillers.