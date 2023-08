Une suite évidemment en vue pour Barbie malgré une étrangeté dans les contrats des stars

Barbie, le film de Greta Gerwig, vient de dépasser le milliard de dollars au box-office mondial, une première pour une réalisatrice.

Un succès tel qu’autant les fans que l’industrie du cinéma parlent d’une suite potentielle. Mais voilà, de manière étonnante, Greta Gerwig, Margot Robbie et Ryan Gosling n'ont pas signé de contrat les liant à une franchise. Le trio ne s’est donc pas engagé pour un certain nombre de films , comme cela peut être le cas pour les franchises comme Marvel ou Star Wars.

Le phénomène Barbie et l’argent qu’il engendre attire pourtant les producteurs. Greta Grewig aurait déjà reçu des offres pour réaliser une suite, même avant la sortie du film. Des négociations repoussées par son équipe et qui n’ont aujourd’hui toujours pas abouti, d’autant plus qu' acteurs et scénaristes sont en grève aux Etats-Unis.

Concernant Margot Robbie, l’interprète de Barbie est aussi la productrice du film par l'intermédiaire de sa société de production LuckyChap. En l’absence de contrat, elle pourrait poursuivre en tant que simple productrice, sans reprendre le rôle principal.

Ryan Gosling, lui, n’est pas connu pour des rôles dans de grandes franchises mais plutôt des films indépendants et sérieux. Il s’est tout de même déclaré prêt à retravailler avec Greta Grewig et Margot Robbie, peu importe le projet.

Un trio qui s’est lié d’amitié. Et pour preuve, Ryan Gosling a envoyé à Greta Gerwig un Flash Mob de danseurs se produisant sur la bande originale de Barbie pour les 40 ans de la réalisatrice.

C’est sur TikTok que la vidéo a été publiée. On y voit Greta Gerwig face à des danseurs qui suivent une chorégraphie sur le tube interprété par Ryan Gosling " I’m Just Ken ". Ils sont suivi par des femmes habillées en rose dansant cette fois sur le titre " Dance The Night " de Dua Lipa.

Une bande originale qui entre dans le classement Billboard notamment grâce aux chansons Billie Eilish, Ice Spice et Nicki Minaj.