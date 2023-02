Une suite à "Twilight" ? : Stephenie Meyer travaille sur de nouveaux projets

Des années après la sortie des tomes principaux de la saga "Twilight", Stephenie Meyer a révélé travailler sur deux nouveaux projets.

Twilight c’est 4 livres : "Fascination", "Tentation", "Hésitation" et "Révélation" auxquels s’ajoutent "L’Appel du sang" et "Midnight Sun", 2 tomes supplémentaires faisant office de spin-offs. Mais c’est aussi 5 films avec Kristen Stewart, Robert Pattinson et Taylor Lautner en vedette. Une époque fantastique pour les ados des années 2010. Et Stephenie Meyer a fait des révélations qui feront plaisir aux plus nostalgiques…

Non le livre "Midnight Sun" ne sera pas adapté au cinéma et n’aura pas de suite. Stephenie Meyer a avoué que l’écriture du point de vue d’Edward ne lui plaisait pas : "C’est fini pour Edward. Ecrire de son point de vue me rend anxieuse. Et l’expérience d’écrire ce livre n’a pas été super agréable.", a-t-elle déclaré, d’après Melty. Mais selon le média US Today, Meyer serait en train de travailler sur deux autres projets qui, plus de 10 ans après la sortie de "Révélation", devraient compléter la saga : "J’en ai les grandes lignes et un chapitre écrit, je crois, pour le premier, donc je sais que c’est là. Je ne suis pas prête à tout montrer maintenant mais je veux faire quelque chose de tout à fait nouveau."