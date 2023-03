Une suite à "Bohemian Rhapsody"? Brian May de Queen trouve l’idée très tentante !

Ce n’est pas la première fois que le sujet est évoqué mais le guitariste de Queen confirme que des discussions ont eu lieu autour d’une possible suite au biopic Bohemian Rhapsody, qui avait raflé tous les prix en 2018, et admet que l’idée de sortir une séquelle est " très tentante ".

Le film a été un immense succès, avec Rami Malek dans le rôle du regretté Freddie Mercury, devenant le plus important biopic musical de tous les temps, avec quatre Oscars, deux BAFTA Awards, et deux Golden Globes à son palmarès, sans oublier 910 millions de dollars de rentrées financières et des critiques toutes plus enthousiastes les unes que les autres.

Dès 2019, des rumeurs ont plané quant à un autre film qui pourrait lui faire suite avec des noms évoqués comme celui de Rudi Dolezal, qui avait travaillé avec Queen sur les vidéos de " These Are the Days of Our Lives ", " The Show Must Go On ", " Innuendo " et " The Miracle ". Une possible collaboration " aurait alors été discutée sérieusement avec la famille Queen ".

Pourtant, en 2020, Brian May, dans une interview avec le magazine Rolling Stone, semblait moins enthousiaste à cette idée : " Ne pensez pas qu’on n’y a pas réfléchi. Nous en avons parlé mais ce n’est pas le moment. Les choses pourront changer, bien sûr mais je pense que ce serait difficile. Nous avons eu d’autres idées et je ne pense pas qu’il y aura une suite au film, même si nous avons sérieusement envisagé l’idée. "

Mais nous voici trois ans plus tard et dans le Daily Star, Brian May reparle du projet qui n’a visiblement pas été abandonné du tout.

" Nous en avons parlé. Ce film m’a rendu très fier et les acteurs qui ont incarné nos vies étaient incroyables. C’est tellement tentant de faire la suite, et ça vaudrait le coup rien que pour retravailler avec ces gens à nouveau. Le film " Bohemian Rhapsody " s’arrête sur la prestation au Live Aid et les débuts de la lutte de Freddie contre le virus du SIDA. Mais il y a encore eu tant de choses entre ce moment-là et les derniers jours de gloire du groupe. "

Brian May a ajouté qu’il avait adoré pouvoir le faire pour Freddie. " Cela signifie beaucoup et j’ai la sensation d’avoir bien fait les choses, dans le bon esprit. Bien sûr, nous apparaissons aussi dans le film puisque nous étions un groupe, mais ce film était à propos de Freddie et je trouve que nous l’avons bien fait. "

La semaine dernière, la question d’un nouvel album de Queen avec Adam Lambert était évoquée en interview également. Brian May a confié qu’une partie des fans ne voudraient jamais entendre parler d’un album sans Freddie Mercury, le chanteur original.

"Ça pourrait encore être Jésus Christ, ils voudraient toujours Freddie", reconnaît le musicien. "Et je n’en veux à personne pour cela."

C’est dans une longue interview à Total Guitar qu’il explique : "On était en studio et on a eu quelques idées pendant la tournée [Queen + Adam Lambert]. Mais nous ne l’avons jamais vraiment bien senti, et donc nous n’avons pas continué. C’est tout ce que je peux vous dire. Je ne sais pas du tout si cela se fera."