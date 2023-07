Une substitution prématurée des véhicules est anti-écologique, selon Touring

Il est en effet prévu dans le décret du 17 janvier 2019 que les voitures Euro0, Euro1, Euro2 et Euro3 n’auront plus accès au territoire wallon au-delà d’une distance annuelle de 3000 km parcourus. Une année plus tard, dès le premier janvier 2026, les voitures Euro4 ne pourront plus y accéder non plus, sauf si elles ont été acquises avant 2019.