Une stèle en hommage aux victimes du drame de Strepy

Une grosse caisse, une caisse claire et un ramon. Une stèle a été installée à la rue des canadiens en hommage aux victimes du drame de Strepy-Bracquegnies. Le 20 mars dernier, un chauffard fonce sur un groupe de gilles. Il y a plusieurs morts et blessés grave.

La stèle a été installée il y a quelques mètres de l'accident "il fallait un endroit neutre, on ne pouvait pas l'installer devant les riverains" explique Antonio Gava, l'échevin à La Louvière qui était dans le cortège au moment du drame " ici c'est un lieu non bâtissable, on a profité de cette opportunité. A côté de la stèle, il y aura un genre de petit parc où les gens pourront venir se recueillir."

Ce dimanche matin, une cérémonie en petit comité aura lieu devant la stèle "il y aura un message de commémoration de la part des autorités. il y aura aussi un moment de folklore puisque qu'il y aura notamment les musiciens qui ont été touchés. C'est eux qui, normalement, joueront. Il faut marquer le coup, car il y a des gens qui sont décédés, des gens qui sont marqués à vie. Et puis c'est notre carnaval qui a été touché. Ca s'est pas passé à Londres ou à Paris, ça s'est passé à Strepy. C'est la région du centre, c'est notre carnaval qui a été touché."