Une stèle en hommage à Jimi Hendrix à Mouscron

C’était le 5 mars 1967 mais beaucoup d’amateurs de rock s’en souviennent. Jimi Hendrix sur la scène du Twenty Club, à Mouscron. Une salle de spectacle qui recevait les artistes en vogue. 56 ans plus tard, cet endroit n’est plus. Il est devenu une banque mais une stèle vient d’être inaugurée en hommage au célèbre guitariste.

A cette époque, le jeune musicien de 24 ans n’était pas encore connu, " il a quitté les Etats-Unis, les groupes guindés dans lesquels il jouait, pour faire connaître sa musique à lui, un son qui emmenait les gens dans un autre univers. Il me disait qu’il voulait que sa musique fasse le même effet que celle de B.B. King ou Chuck Berry, c’est-à-dire, quand on les écoute, on sait de qui il s’agit ", se souvient l’écrivain, Jean-Noël Coghe.

Un phénomène sur scène

Jean-Yves Vanloo n’a que 9 ans lorsqu’il voit Jimi Hendrix au Twenty Club, l’établissement que tenaient se parents, "mon père a très vite compris que Jimi allait devenir une légende. C’était un personnage. Il avait un côté sauvage dans sa manière d’interpréter, un côté étrange même qui faisait peur. Sa façon de jouer de la guitare avec les dents avait été très critiquée lors de certains de ses passages à la télévision. Il le faisait presque à chaque fois parce que c’était une de ses signatures. Il faisait partie de ces personnes qui, au début du rock, utilisaient des images pour marquer le public ". Une boule d’énergie avec des impros, des reprises qui hurlent. Une carrière fulgurante. En quatre ans, il a joué 527 concerts.