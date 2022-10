Une statue LEGO grandeur nature à l’effigie de Nafissatou Thiam inaugurée dans une gare bruxelloise

Grâce à une énième saison monstrueuse, où elle aura été sacrée championne du monde et d’Europe d’heptathlon, Nafissatou Thiam a encore prouvé à quel point elle méritait une place au chaud parmi le panthéon des plus grands sportifs de l’histoire de notre pays.

Ce mardi 11 octobre, à l’occasion de la journée internationale de la fille, l’entreprise LEGO a décidé de rendre hommage à notre compatriote en confectionnant une statue grandeur nature en lego qui trônera dans le hall d’accueil de la gare centrale à Bruxelles. Elle sera visible à partir de 6 heures du matin.

Une belle façon de mettre en valeur une sportive belge à une époque où ce ne sont souvent que les hommes qui ont droit à ce genre d'hommage : "C'est chouette, je ne pensais pas que ça arriverait un jour. C'est super bien fait, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi détaillé. C'est une chouette idée. J'ai été moi-même une petite fille qui rêvait, donc c'est important, au-delà du simple fait de courir, je dois inspirer les jeunes filles, les inciter à courir après leur rêve. Comment je définirais la place des femmes dans le sport ? Je pense que ça s'améliore. Au niveau de la participation des athlètes féminines, on est quasiment à égalité maintenant. En ce qui concerne le coaching, l'encadrement et les rôles décisionnels, c'est encore une grande majorité masculine. C'est de ce côté-là qu'il y a encore du travail à faire pour donner une place à la femme dans le sport. Ce que je dirais aux jeunes filles ? De ne pas avoir peur de rêver grand et leur dire que leur voix a de l'importance" a confié la principale intéressée à notre micro.