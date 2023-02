Une statue du XVIe siècle découverte dans une pile de pont à Toulouse

Des travaux de rénovation du Pont-Vieux attaché à l’Hôtel-Dieu de Toulouse, appelé aussi Pont de la Daurade, ont récemment permis la découverte d’une statue de Saint-Jacques cachée dans la pile depuis le XVIe siècle. Il s’agit d’une découverte patrimoniale considérable pour Toulouse et son histoire.

C’est en retirant les briques et le mortier qui recouvraient le plateau de la pile de l’ancien pont couvert de la Daurade que les ouvriers ont découvert une partie du drapé de la sculpture du côté de la terrasse. Jusqu’alors, la statue était invisible depuis le côté Garonne.

L’archéologue Mélanie Chaillou, spécialiste de la construction du Moyen Âge, a été émue de découvrir une statue aussi bien conservée dans un bâti.

"On a l’habitude de trouver des réemplois dans la construction, mais découvrir 2/3 d’une statue ça n’arrive pas sur chaque chantier. […] La tête manque, mais elle était couchée sur le ventre, le cou collé à la façade de l’hôpital et les pieds vers la Garonne. En détaillant le socle, on peut lire les chiffres 1 et 5 qui correspondent bien à la graphie du XVIe siècle, et le style de la sculpture est cohérent avec cette époque. Malheureusement, il manque une partie du socle, mais on distingue clairement les inscriptions S – IACO et le début d’un B qui identifie St Jacques le Majeur, car il a aussi sa besace de pèlerin" explique l’archéologue à Franceinfo.