Une statue du chanteur d'AC/DC en projet chez Design Stone

Concrètement, la statue verrait le jour grâce à un robot capable de réaliser des sculptures en pierre, en polystyrène ou encore en bronze. "C'est ce qu'on a fait avec Philippe Geluck il y a quelques années", enchaîne Anthony Cognaux. "Une exposition aux Champs-Elysées avec des chats géants qui faisaient deux mètres de haut". Les finitions, quant à elles, seraient réalisées manuellement.

Mais avant tout, il faut trouver l'argent nécessaire à la création de cette statue. Les fans qui sont à la base du projet font appel à toute la communauté via un financement participatif en ligne. En l'état, il reste à réunir un peu moins de 3000 euros en l'espace de cinq jours. "J'espère vraiment qu'on va y arriver, on n'est pas très loin", confie Michel Remy. "Toutes les personnes qui participent à hauteur de 45 euros auront leur nom gravé au pied de la statue en acier Corten".

Pour Anthony Cognaux, ce projet est en tout cas particulièrement alléchant. "J'aime tout ce qui est rock, métal et hard rock. Les initiales de mon épouse et les miennes forment AC/DC donc ça fait un petit clin d'œil en même temps", conclut-il en souriant. Si les circonstances le permettent, les fans comptent par ailleurs inviter Brian Johnson pour l'inauguration de sa propre statue. Celle-ci se trouvera précisément sur cette place reconnue il y a un an par le conseil communal de Namur : l'esplanade AC/DC.

Plus d'infos sur le financement participatif via ce lien : https://cutt.ly/SKQUmxy