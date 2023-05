Une statue de sirène "trop provocante" crée la polémique en Italie

350.000€, c’est le montant qu’a dû débourser la ville italienne de Monopoli, située dans les Pouilles, pour une statue réalisée par des étudiants de l’école d’art Luigi Rosso. L’œuvre sur le thème de la mer trône dans le parc Rita Levi Montalcini, place nommée en l’honneur de la scientifique et prix Nobel du même nom.

Mais problème : elle est loin de faire l’unanimité auprès des habitants. La raison : les formes généreuses de la sirène. Grosses fesses, gros seins et taille fine. Il n’en fallait pas plus pour irriter certains Italiens qui la trouvent provocante.

L’actrice Tiziana Schiavarelli, originaire de la région, s’est amusée de la situation. "À première vue, on ne penserait pas qu’on veut montrer l’image de la scientifique. On dirait plutôt une sirène avec deux seins en silicone pour se plaindre au chirurgien, et surtout un énorme cul qu’on n’avait jamais vu sur une sirène, ou du moins pas sur celles que je connais", a-t-elle plaisanté, avant d’ajouter : "Que les auteurs de l’œuvre et l’administration communale de Monopoli ne m’en veuillent pas mais je trouve cela très amusant. Qui sait, peut-être que ça deviendra une attraction touristique ?"