Une statue de Lemmy dévoilée au Hellfest

Parmi les nombreux autres hommages rendus à Lemmy, nous vous relations précédemment que deux des membres de la garde rapprochée du défunt chanteur de Motörhead (Eddie Rocha, tour manager du groupe et Emma Cederblad, assistante de production) se sont fait tatouer avec de l’encre mélangée aux cendres de Lemmy. Ils ont expliqué ceci dans une vidéo titrée "Motörhead Means Family for Lif " et ont confié la confection de leurs tatouages à l’artiste Stina Nyman.

Rocha a choisi un portrait de Lemmy, tandis que son comparse a opté pour un motif d’as de pique (le mot " pique " se traduisant par " Spade " en anglais, référence au morceau " Ace of Spades " et au logo du groupe).