Une statue d’Antonio Canova récemment retrouvée dans un jardin britannique est à vendre

Cela fait des décennies que les historiens de l’art cherchaient à mettre la main sur "Recumbent Magdalene" d’Antonio Canova. Ils ne pouvaient se douter que cette sculpture était conservée dans le jardin d’un couple de Britanniques. Elle pourrait dorénavant être adjugée pour plusieurs millions de livres sterling chez Christie’s.

Le couple avait acquis cette sculpture en 2002, lors d’une vente aux enchères dédiée aux statues de jardin dans le Sussex, en Angleterre. Elle était désignée comme "A white marble figure of a young woman", et avait été attribuée à un artiste inconnu. Cette œuvre fortement endommagée et noircie avait été adjugée à 5.200 livres sterling (environ 6.200 euros), soit mille fois moins que son actuelle estimation basse.

"Recumbent Magdalene" passera sous le marteau le 7 juillet durant la prestigieuse "classic week" de Christie’s. La maison d’enchères l’a estimé entre 5 et 8 millions de livres sterling (entre 5,9 et 9,5 millions d’euros). Cette statue pourrait permettre d’établir un nouveau record de vente pour le sculpteur et peintre vénitien Antonio Canova. Il est actuellement fixé à 5,3 millions de livres sterling (environ 6,3 millions d’euros), suite à la vente de "Bust of Peace" chez Sotheby’s à Londres en 2018.