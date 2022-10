Une station d’épuration unique en son genre en Brabant wallon : des roseaux filtrent les eaux usées d’un quartier d’Ottignies

S’ensuit alors une phase de percolation : les eaux s’infiltrent lentement à travers les racines des roseaux et les graviers, abandonnant progressivement les éléments polluants qu’elles contiennent, par l’action de micro-organismes et de vers de terre. Un drain posé sous les filtres récupère les eaux épurées et les achemine jusqu’à la rivière. En surface, les roseaux participent donc au bon fonctionnement de ce processus biologique. Les boues se minéralisent et ne doivent pas être retirées. En principe, on ne procédera au curage des parterres que tous les dix ou quinze ans.

"L’avantage de ce procédé, c’est sa bonne intégration paysagère, explique Michel Torck, gestionnaire du chantier pour l’intercommunale inBW. Il y a très peu d’ouvrages en béton, très peu de génie civil. Tout est pratiquement enterré, donc on ne voit presque rien. Et au plus la végétation va pousser, au plus la station va se fondre dans la nature."