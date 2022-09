Une station automatique échange la batterie électrique de votre voiture en moins de 5 minutes.

Pour le moment, quelques stations sont disponibles en Norvège et en Allemagne, avant un déploiement beaucoup plus important prévu dès l'année prochaine. Nio espère ainsi lancer plus de 4.000 stations d'échange de batteries dans le monde d'ici 2025. Si le phénomène est encore nouveau en Europe, en Chine ce sont déjà un millier de stations d’échange de batteries de ce type qui ont été installées, essentiellement près de voies rapides.

Même s'il est ici beaucoup plus sophistiqué et 100% automatique, ces stations de recharge reprennent le concept des batteries amovibles pour scooters électriques, dont les premières stations dédiées ont également été récemment inaugurées en Europe.

Les activités de Nio en Europe sont malgré tout encore confidentielles, avec comme seul modèle disponible l'ES 8, un SUV électrique. D'autres modèles, parmi lesquels une berline électrique, sont cependant attendus dès 2023.