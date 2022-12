Une start-up se targue d’avoir réussi à contrôler le climat

Et pourtant, la start-up, bien au fait de ces risques et des recommandations de la communauté scientifique, continue à vendre sa technologie et se targue sur son site d’avoir déjà commencé : "nous avons déjà lancé nos premiers nuages, et nous compenserons une quantité substantielle de réchauffement dès 2023 !"

Make Sunsets prétend savoir combien de réchauffement est compensé par unité de dioxyde de soufre et recherche des entreprises qui souhaitent acheter des "crédits de refroidissement". Vous pouvez même en acheter vous-même pour 10 $. Problème, les explications "scientifiques" sur le site sont plus que moyennes et leurs explications quant à la réalisation de leur projet ne tiennent pas la route selon un article détaillé de Tech Review. Ils relèvent notamment que les ballons envoyés dans la stratosphère n’ont pas été suivis et on ne sait même pas s’ils ont éclaté et libéré le dioxyde de soufre envoyé (en très petite quantité).