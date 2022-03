Une start-up hennuyère relève le défi de l’optimisation de la végétalisation urbaine

Pour comprendre la petite révolution, il faut s’imaginer un gestionnaire d’espace vert inventorier chaque arbre qu’il rencontre sur le terrain, papier et crayon à la main. Au mieux, il reprend ces données dans une feuille de calcul Excel, mais celles-ci demeurent toujours coincées, esseulées voire oubliées dans une farde ou un ordinateur. Une start-up hennuyère a donc décidé de développer une alternative à cette méthode traditionnelle : Grality (contraction de "green" et "quality"). L’application propose une solution technologique dans le but de mieux gérer et comprendre la végétalisation urbaine. D’abord, par la digitalisation et le partage des informations sur le patrimoine arboré : les gestionnaires d’arbres et d’espaces verts peuvent encoder toutes les informations liées à la végétation et les localiser sur une carte. Ensuite, grâce à un outil d’évaluation de la performance des espaces verts et des arbres encodés. Les données accumulées (type, âge et santé d’un arbre, circonférence, date de la dernière intervention…) permettent d’anticiper avec précision les actions à effectuer : élagage, abattage…

"Face aux défis environnementaux, climatiques et sociaux, il nous a semblé urgent de proposer un outil d’organisation et d’anticipation", explique Clément Van Daele, CEO de Grality et ingénieur horticole de formation. Ainsi, le but est d’aménager des villes résilientes, grâce à la création et la maintenance d’espaces verts durables. L’application web propose des prédictions basées sur des formules qui permettent de mesurer l’impact d’un arbre sur la qualité de l’environnement. "Ceci dans le but d’améliorer la qualité de l’air, de réguler les îlots de chaleur ou encore d’améliorer l’accueil de la biodiversité", poursuit Clément Van Daele.

3 exemples concrets d’utilisation :