Une start-up belge distribuera des NFTs à Antica Brussels

Du 19 au 23 avril, se tiendra la foire Antica Brussels à Tour & Taxis. L’évènement est l’occasion pour ARTTS, start-up basée à Charleroi, de dévoiler sa collection de 289 NFTs représentant une photo de l’escalier de la Maison Hannon.

Ce projet prend place dans un contexte où l’Art nouveau est propulsé sur le devant de la scène culturelle bruxelloise. Sa vocation est avant tout pédagogique et éducative. L’objectif est de familiariser et de présenter la nouvelle technologie au public tout en mettant en avant le patrimoine belge.

Les visiteurs seront sensibilisés à l’utilisation des NFTs au travers d'une distribution. En effet, les 289 œuvres seront distribuées lors de la foire et donneront accès à une visite de la Maison Hannon dont l’ouverture est programmée le 1er juin prochain.

Pour bénéficier de cette offre, il faut toutefois répondre à quelques conditions et procéder, par exemple, à la création d’un portefeuille numérique. Nouvelle occasion pour la start-up d’initier les visiteurs aux outils clés de la nouvelle technologie.

Pour la Maison Hannon, cette démarche est l’occasion d’interagir avec un plus large public. Grégory Van Aelbrouck précise : “Intégrer les nouvelles technologies dans notre médiation doit permettre de toucher un plus large public et de faire connaître l’art nouveau bruxellois en dehors de ses frontières naturelles”. Derrière cette volonté pédagogique se trouve un véritable enjeu : se diversifier et innover pour trouver des financements destinés à la restauration de la Maison Hannon.