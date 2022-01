Une start-up américaine transforme vos sous-vêtements en meubles et tapis

Que faire de vos sous-vêtements usés ? A une époque où le recyclage, l'upcycling, et la seconde main s'imposent dans les habitudes des consommateurs, la problématique persiste.

Il ne s'agit pas de revendre un sweat ou une robe via une plateforme d'occasion mais bel et bien de faire le tri dans ses culottes et caleçons… Des articles qui, déjà portés, ne font pas vraiment l'unanimité.

Pour remédier à cela et contribuer à réduire les déchets, une marque américaine présente un programme de recyclage d'un nouveau genre : "Second Life by Parade".