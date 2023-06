Une star déçoit ses fans en vendant très cher une rencontre avec sa version IA

Melanie Martinez est réputée pour son extravagance et son univers bien à elle. Elle s’est fait connaître en 2012 lors de la 3e saison américaine de The Voice et est vite devenue populaire sur Internet. La preuve : son premier album "Crybaby" a beau être sorti en 2015, il cartonne toujours autant sur TikTok. Elle a récemment entamé sa tournée pour défendre son dernier album "Portals" sur scène, pour lequel elle s’est transformée physiquement en une étrange créature ressemblant à un papillon. Sa communauté la soutient souvent dans ce qu’elle entreprend mais cette fois-ci, beaucoup de ses admirateurs sont révoltés, notamment par le prix qu’ils ont payé.

"Y a-t-il d’autres personnes qui trouvent aussi que le concept de rencontrer Melanie version IA est un peu stupide ? Je veux dire, les billets VIP coûtaient 400 dollars, et on n’a pas reçu grand-chose. Tu reçois un poster signé, un tote bag et un porte-clé, ça ne vaut pas vraiment 400 dollars. Je comprends que ses prothèses (pour son costume) lui coûtent cher mais les tickets VIP auraient pu être vendus à un prix moins élevé", a déclaré @melsgrippingtoes, un compte fan de la chanteuse, sur TikTok.

Certains comparent l’hologramme à un "filtre TikTok raté". D’autres affirment ne pas avoir reçu les cadeaux promis dans le pack VIP. Globalement, peu de fans semblent réellement satisfaits. Malgré tout, ils précisent qu’ils sont contents d’avoir assisté au concert. Mais cette expérience amène à réfléchir : ce genre de rencontre virtuelle avec l’artiste deviendra-t-elle la norme ? C’est possible mais au vu des premiers avis, on doute que la pratique ait du succès.