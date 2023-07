Une star de la cuisine sur TikTok ouvre son premier restaurant à Los Angeles

Malgré des centaines de milliers d'abonnés sur Instagram, YouTube et TikTok et des vidéos likées des millions de fois, elle ne craint pas de se faire piller ses recettes. "Souvent, mes recettes en ligne sont très faciles à suivre", dit-elle. "Ici, c'est plus soigné", prévient-elle dans son restaurant, où de gros fauteuils en osier, lampes dorées et plantes tropicales décorent l'espace.

Entre son carpaccio de bœuf, ses crevettes glacées au miel et le traditionnel riz frit, elle espère que son style, un croisement des techniques apprises en école de cuisine et des recettes avec lesquelles elle a grandi, l'aidera à s'imposer sur la compétitive scène gastronomique de Los Angeles.

"J'ai mon histoire, j'ai mon cœur. C'est vraiment ce qui rend cet endroit particulier", assure-t-elle. "Ce restaurant est là pour rendre hommage à la culture qui m'a élevée", ajoute Tue Nguyen.