Une star d’OnlyFan pourrait passer sa vie en prison pour le meurtre de son copain

Courtney a déjà eu plusieurs problèmes avec la justice : en 2015 en Californie pour une affaire d’intoxication publique (ivresse ou prise de drogue) et en septembre 2020 au Texas pour conduite sous influence (alcool ou drogue). De plus, en juillet 2021, elle a été arrêtée à Las Vegas pour violence domestique dans leur hôtel après avoir jeté un verre à la tête de Christian, selon un rapport de police obtenu par Fox News Digital. La chaîne, qui a reçu le procès-verbal, soutient également que le couple se disputait tellement fort et régulièrement depuis qu’ils ont emménagé dans une tour de luxe à Miami qu’ils allaient être expulsés.

Si son avocat reste malgré tout confiant, c’est sans compter les nouvelles preuves qui ont été dévoilées dans la presse américaine.

On peut y voir une vidéo du couple où Courtney et Christian se disputent, Courtney tentant de frapper Christian qui la repousse physiquement. Les images ont été prises deux mois avant le meurtre.