Une sphère haute comme Big Ben pour accueillir les concerts du futur à Londres

C’est un projet gigantesque et hallucinant qui s’annonce à Londres : le plus grand espace de la ville dédié aux concerts et évènements, pouvant accueillir 21.000 spectateurs et surmonté d’un dôme immense (aussi haut que Big Ben !) verra le jour. Le dossier a en tout cas reçu le feu vert des autorités urbanistiques. Ce bâtiment au look futuriste deviendra sans doute, au même titre que le Tower Bridge, le London Eye ("l’œil de Londres", la grande roue instaurée à l’occasion du nouveau millénaire) ou le Gherkin ("Cornichon", surnom d’un gratte-ciel iconique dans le quartier d’affaires de la City), un emblème de la ville.

C’est Madison Square Garden Entertainment Corp qui chapeaute ce projet, cette "Sphère MSG" sera couverte de LED à l’extérieur et comportera des énormes écrans à l’intérieur, l’idée étant d’offrir au public des "expériences multisensorielles". Pour les spectacles de plus petite envergure, une salle de 1500 places est prévue. Le site comprendra également des espaces pour se restaurer et une boite de nuit. Le lieu où sera érigé ce colosse de l’évènementiel est le quartier du parc olympique, devenu très dynamique suite aux Jeux de 2012.

Bien que très impressionnant, ce projet ne fait pas le bonheur de tous : les exploitants de l’O2 Arena, grand complexe d’une capacité de 20.000 places accueillant des évènements sportifs et culturels, voient d’un mauvais œil l’arrivée à six kilomètres de là d’un tel concurrent. Un millier de riverains se sont également opposés à la construction de cette "Sphère MSG".