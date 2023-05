Une spectatrice a-t-elle réellement eu un orgasme en plein concert de l’Orchestre Philharmonique de Los Angeles ?

Non, ce n’est pas une blague, plusieurs spectateurs présents vendredi dernier au Walt Disney Concert Hall affirment avoir entendu une femme pousser un puissant cri lors du deuxième mouvement de la Symphonie n°5 de Tchaïkovski.

C’est une question qui affole les réseaux sociaux depuis plusieurs jours. Le vendredi 28 avril dernier, l’Orchestre Philharmonie de Los Angeles interprétait la Cinquième Symphonie de Tchaïkovski quand, soudain, un gémissement s’est fait entendre au balcon, laissant les spectateurs quelque peu stupéfaits. Plusieurs témoignages avancent l’hypothèse qu’une spectatrice aurait eu un orgasme en écoutant la musique de Tchaïkovski.

Le Los Angeles Times a, ainsi, publié plusieurs témoignages déclarant qu’il s’agissait d’un cri d’orgasme : "J’ai vu la fille après que cela s’est produit, et je suppose qu’elle a eu un orgasme parce qu’elle respirait fortement et que son partenaire souriait et la regardait – comme pour ne pas lui faire honte. C’était assez beau".