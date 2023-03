Une sortie c’est comme des stats, ça se soigne : à Benfica, le Club de Bruges est à la recherche de lui-même…

Les Brugeois jouent gros. En six jours, ils pourraient presque tout perdre : l’Europe et le Top 4. Ce mardi à l’Estadio da Luz, il faudra tenter de forcer un exploit ou à tout le moins de soigner sa sortie. Fort de son avantage de 2 buts, Benfica ne fera pas de cadeau. Ce n’est pas le genre des Aguias. L’espace d’un soir, Bruges devra retrouver la magie européenne qui a illuminé son automne. Ce Bruges-là s’est évanoui comme par enchantement et comme par enchantement, il doit revenir. La scène est des plus fascinantes, le public connaisseur, rien de mieux pour se rebeller.

Car en cas de mauvaise défaite, le Standard, galvanisé par sa série en cours et une vitesse de croisière enfin trouvée, pourrait en profiter pour achever la bête blessée et ravir la 4e place en Pro League. La Gantoise est également en embuscade.

Le football n’a pas de mémoire. En cas d’élimination, on oubliera tout ce qui a été fait de bon auparavant. Une sortie c’est comme des stats, ça se soigne. Il n’y aura pas de honte à être éliminé par les Portugais mais encore faut-il l’être avec panache.

Dire au revoir à l’Europe avec classe évitera que le malaise se transforme en crise et se poursuive en championnat. Un offday à Lisbonne pourrait avoir de lourdes conséquences sur la suite de la saison.

Quant à une éventuelle qualification ? On ose y songer mais elle aurait tout du miracle salvateur et changerait la donne. L’espoir fait vivre et le football se nourrit d’espoir.