Une solution trouvée pour le relogement des internes de l’Air Pur à Seraing

Depuis janvier, l’incertitude régnait sur le sort réservé à partir de septembre aux élèves hébergés à l’internat de l’Athénée royal Air Pur de Seraing. La fermeture de l’internat était annoncée, afin d’y créer de nouvelles classes, vu le succès rencontré par l’école. Aujourd’hui, les nouvelles sont plutôt rassurantes puisque tous les élèves seront transférés vers un autre établissement. Plus lointain, mais avec des transports assurés et une place pour tous, y compris les élèves relevant de l’aide à la jeunesse.

" Le conseil Wallonie-Bruxelles Enseignement a pris la décision de reloger les internes de l’Air Pur à l’internat de l’Europe à Huy, dans un contexte qui est à la fois celui de l’augmentation de la population à l’Athénée Air Pur et puis de travaux de rénovation qui étaient nécessaires pour remettre cet internat aux normes. On essaie vraiment de limiter les changements pour les internes, donc toutes les conditions actuelles dont ils peuvent bénéficier seront maintenues. Aussi bien en matière pratique, donc les transports qui leur seront fournis, que dans l’encadrement, c’est-à-dire le personnel, qui sur base volontaire les suivra et continuera de les encadrer ", précise Géraldine Kamps, la porte-parole de Wallonie-Bruxelles Enseignement.