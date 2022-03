Comprendre comment fonctionne son corps et ses pensées. C’est le principe de la pleine conscience.

A Bruxelles, il existe des ateliers pour vous aider à trouver des clés, des outils pour vous aider au quotidien. Ce genre de séances vous permet notamment de réduire votre niveau de stress. Qui, actuellement, n'en a pas besoin ?

C'est quoi le programme MBSR ?

Ce matin, Marina Bresciani, instructrice qualifiée, nous expliquait ce que cela signifiait. MBSR veut dire "mindfulness-based stress reduction". En fait, c'est un programme de réduction du stress par la Pleine Conscience, une pratique expérientielle. Il a vu le jour fin des années 70 aux USA. Il puise ses racines dans la psychologie bouddhiste mais c'est totalement non-confessionnelle et est donc laïque.

Il s'agit d'une pratique dont on peut parler uniquement grâce à notre vécu. Il est vrai que l'on se sent régulièrement un peu "découragé" ou "irrité" face au travail, à notre façon de vivre ou simplement face à l'actualité. Le burnout ou le fait de vouloir toujours en faire plus sont des conséquences de notre mode de vie à l'occidental.

La Pleine Conscience n'est pas du tout une technique. C'est un mode de vie totalement contre-intuitif.

Marina Bresciani nous explique qu'il s'agit de faire un pas de côté, de faire un "arrêt" pour voir ce qui est présent juste à ce moment-là, très précis. C'est le fait de porter son attention au moment présent, sans jugement et de façon intentionnelle.

Cela demande de l'entraînement. Imaginez un enfant qui doit apprendre à marcher. Il se cognera sûrement quelques fois mais aura besoin d'entraînement. C'est assez subjectif mais le programme MBSR de Marina s'adresse aux adultes afin de réduire le niveau de stress dans la vie au quotidien. Evidemment, cela peut aussi avoir lieu en milieu scolaire ou chez les enfants. C'est très large en réalité.