Une solution pour garder vos balles de tennis et de padel comme neuves !

Grâce à leur invention, Antoine Wouters et ses deux co-fondateurs, visent à lutter contre la surconsommation de balles en multipliant leur durée de vie par trois, et ainsi rendre ces sports plus éco-responsables et durables.

L'influence de l'impact se répartit sur l'ensemble du cycle de vie des balles - leur production (pour le tube à partir de plastiques recyclés et en Europe), utilisation et recyclage.

Le prototype est une solution à la fois pour les joueurs et les écoles, et afin de récupérer les balles, Bounce a conclu un accord avec la Fédération de tennis et padel.

Le tube sera produit en Europe pour garantir une démarche 100% écologique !