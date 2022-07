Une solution belge à la pollution des tongs

C’est l’une des plus grandes sources de pollution plastique. Les tongs sont portées quotidiennement par la moitié de la population mondiale. 3 milliards de paires sont produites chaque année. C’est le type de chaussures le plus vendu en Chine, en Inde et en Afrique. Les touristes en raffolent aussi. Au niveau mondial, le marché dépasse celui des baskets. Des sandales à très bas coûts et agréables à porter sous de fortes chaleur. Problème : leurs déchets plastiques polluent considérablement les océans.

Une jeune startup belge a décidé de s’attaquer de front à ce problème. Hadrien Lejeune coordonne la dimension communication de Nuoceans : " Lorsque nous avons réalisé que personne ne travaillait pour mettre fin à ce type de pollution, nous nous sommes immédiatement mis au travail pour trouver une manière de récupérer et recycler ces tongs usagées ". Nuocean regroupe six jeunes entrepreneurs, tous réunis autour de cette même cause.